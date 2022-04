Natten til mandag spillede Gabriel 'Iffe' Lundberg hele 27 minutter på banen for NBA-mandskabet Phoenix Suns – men det kan være sidste gang, han har været i aktion for topholdet.

For 27-årige 'Iffe' er blevet fravalgt til slutspillet, hvor det er påkrævet at have en såkaldt standardkontrakt.

Det har 'Iffes' holdkammerat Ishmail Wainright til gengæld fået, og dermed har Wainright fået den sidste åbne plads i truppen.

Det meddelte Phoenix Suns søndag aften på Twitter.

Official: Suns have converted the two-way contract of Ish Wainright into a standard NBA contract. pic.twitter.com/BJUnWbGvkQ — * - Phoenix Suns (@Suns) April 10, 2022

Mange havde troet, at danske 'Iffe' skulle overtage Elfrid Paytons plads i truppen, da hans kontrakt udløber efter sæsonen.

Men for at det var muligt for 'Iffe' at overtage pladsen, skulle Paytons have været frigivet i sidste uge.

Det skriver ESPN-journalisten Bobby Marks.

Der er dog en lille mulighed for 'Iffe' til at få konverteret sin kontrakt fra en såkaldt tovejskontrakt- til en standardkontrakt og på den måde få en plads i NBA-slutspillet.

Foto: Kyle Phillips Vis mere Foto: Kyle Phillips

Det kræver dog, at et af de andre hold i slutspillet henter danskeren og giver ham en standardkontrakt.

Deadline er mandag klokken 21.00 dansk tid.

Gabriel 'Iffe' Lundberg kom på banen – for måske sidste gang – i kampen mod Sacramento Kings, som blev spillet natten til mandag.

Her fik 'Iffe' lige knap 27 minutter på banen, og han lavede ti point.