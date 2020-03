Den danske 5000 meter-løber er i tvivl om, hvorvidt hun vil fortsætte sin atletikkarriere efter OL-udskydelse.

Udskydelsen af OL i Tokyo til 2021 har ændret mange planer i sportsverdenen.

Også for den danske 5000 meter-løber Maja Alm. Hun er ikke sikker på, om hun vil fortsætte sin jagt på en OL-plads, nu hvor legene er udsat til næste år.

- Det er super ærgerligt, at OL er blevet udskudt. Det er den rigtige beslutning. Nogle ting er større end sport, men for mig ændrer det meget, siger hun i et interview med Der Nordschleswiger.

- Jeg havde lagt andre planer efter OL og skal nu beslutte, om min karriere slutter, eller om jeg skal tage et år mere. Lige nu har jeg blot besluttet, at jeg efter påske vil bestemme mig for, hvordan jeg fortsætter.

Maja Alm er tidligere syvdobbelt verdensmester i orienteringsløb, men kastede sig for et par år siden over atletik med drømmen om at komme med til OL i år.

Hun er ikke den eneste, hvis karriereplaner kan have ændret sig markant på grund af udsættelsen af OL.

Den tidligere OL-sølvvinder i 400 meter hækkeløb Sara Slott Petersen fortalte tidligere på ugen i et interview med TV3 Sport, at hun ligeledes skal finde ud af, om hun vil fortsætte på eliteplan.

