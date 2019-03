Fire ugers højdetræningslejr i Kenya har været menuen for Maja Alm som optakt til cross-VM på hjemmebane.

Når Moesgaard Museum i Aarhus lørdag er centrum for VM i cross, hvor løbere på tværs af discipliner lige fra 1500-meterløb til maraton deltager, kommer den danske løbestjerne Maja Alm næsten direkte fra højdetræningslejr i Kenya.

Orienteringsløberen har i hvert fald for en stund foldet rutekortet sammen og er skiftet til atletik i denne sæson i håbet om at komme til OL i 2020 på 5000 meter.

Første reelle mulighed for at teste sig selv mod flere af verdens bedste løbere er til cross-VM.

Underlaget minder mere om de vante rammer i orienteringsløb end om de 400 meter lange rundstrækninger på diverse atletikstadioner, hun fremover skal gøre sig på.

Men de taktiske aspekter af crossløbet kan hun drage nytte af i omstillingen til 5000-meterløb.

- I atletik er det meget vigtigere det med at kunne ligge i et felt og få disponeret løbet ordentligt. At mestre det taktiske element i det. Skal man gå med eller ikke gå med, når nogen rykker?

- Jeg har fundet ud af, at det er svært, når man ikke kommer fra atletikbaggrunden, men det er også det, som er fedt. Det er noget helt nyt og anderledes, siger Maja Alm.

Hun ved godt, at især de østafrikanske løbere er tæt på umulige at hamle op med, og tankerne om cross-VM cirkulerer om en placering omkring top-40.

Men hun kommer direkte fra fire ugers højdetræningslejr i Kenya, hvorfra hun tager både god form og selvtillid med hjem.

- Vi var ude og løbe noget fartleg en dag med nogle kenyanske løbere. Det var sjovt at prøve.

- Det lykkedes mig at ligge med den bedste gruppe. Godt nok skulle jeg heller ikke løbe lige så mange intervaller som dem, men det rygtedes i byen, at der var en hvid, som kunne følge med. Det var lidt sjovt, lyder det fra Maja Alm.

- Der kom en mand en af dagene efter og spurgte, om det var mig, som havde kunnet følge med, for det havde han hørt oppe i atletlejren. Han sagde, at folk plejede at kunne følge med på de første par intervaller, men de var ikke vant til, at der var nogen, som blev hængende.

Til cross-VM er konkurrenterne dog de ypperste løbere fra lande som Kenya, Etiopien og Eritrea, hvorfor Alm og de øvrige danskere nok må kigge langt efter topplaceringer.

Kvinderne sendes ud på den ti kilometer lange rute lørdag klokken 13. Mændene løber en time senere.

