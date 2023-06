Han bundede en øl på 17 sekunder.

Det skulle han måske ikke have gjort.

I hvert fald er den franske præsident, Emmanuel Macron, nu røget i strid modvind i Frankrig. Det skriver Guardian.

Det er en video fra et omklædningsrum efter lørdagens rugbykamp mellem Toulouse og La Rochelle, der har bragt sindene og de sociale medier i kog.

La masculinité toxique dans le leadership politique en une image. https://t.co/jI6gNWksO5 — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) June 18, 2023

I Toulouse-omklædningsrummet opfordrer spillere og stab højlydt præsidenten til at bunde en øl i en enkelt slurk.

Det gør Macron, hvorefter han stolt smækker den tomme flaske ned på bordet.

Sandrine Rosseau er parlamentsmedlem for det grønne parti. Hun har delt videoen fra episoden på Twitter.

Hun skriver:

'Det er giftig maskulinitet i politisk ledelse på et og samme billede.'

Bernard Basset fra organisationen Association Addictions France, der hjælper misbrugere, siger til stationen BFMTV:

»Præsidenten har et ansvar som rollemodel i forhold til at gå forrest med at være et godt eksempel. I dette tilfælde blander han sport, fester, og alkohol i en sammenhæng med gruppepres, hvor alle drikker lidt for meget.«

Øllen, som Macron drak, var af mærket Corona. Det var den nu afdøde præsident Jacques Chiracs favoritøl, og det har fået nogle til at spekulere i, om det skal signalere et højresving i politikken for den nuværende præsident. Eller om han med sin gestus blot vil vise, at han er en mand af folket.

Der er dog også folk, der forsvarer Macron på de sociale medier.

Herunder Jean-René Cazeneuve, der er partikollega til Macron. På Twitter skriver han:

'En præsident, der deler glæden hos 23 spillere og tager del i deres traditioner. Det er alt.'