For at gøre sporten mere interessant for fans vil der fra 2026 være en lukrativ sæsonfinale i atletik.

Atletik-VM afholdes i alle ulige år. Dermed mangler sporten hvert andet år en stor begivenhed, hvor man kan tiltrække stor opmærksomhed til sporten.

Men fra 2026 skal det være slut. World Athletics, det internationale atletikforbund, har mandag offentliggjort planerne for en stor international konkurrence, som hvert andet år - i årene uden VM - skal agere sæsonfinale.

- Vi ønsker at forblive interessant. Vi forsøger at lave nye formater, som vil fastholde vores sport fremme i folks hukommelse, siger World Athletics-præsident Sebastian Coe ifølge Reuters.

Den nye sæsonfinale, som får navnet World Athletics Ultimate Championship, vil blive afviklet over tre aftener i september. Første gang bliver i Budapest i 2026.

Og atletikstjernerne kan se frem til præmiesummer, som er langt over, hvad de er vant til. Den samlede præmiepulje til sæsonfinalen er på ti millioner dollar - svarende til omkring 69 millioner kroner.

Det er ifølge Coe den største præmiepulje nogensinde til et atletikstævne.

Guldmedaljevinderne til sæsonfinalen vil blive belønnet med omkring én million kroner hver.

Verdens 8 til 16 bedste atleter i hver disciplin vil få adgang til sæsonfinalen. Det giver omkring 400 deltagere.

I år er der OL, hvor atletik er en stor del af legene. Derefter er næste store atletikbegivenhed VM i 2025 i Tokyo. Derefter kommer første udgave af sæsonfinalen fra 11. til 13. september i 2026.

/ritzau/Reuters/