Politiet har lukket det uofficielle Danmarksmesterskabet i langrend for brud for coronarestriktioner.

Det skriver DR.

Kenneth Bøggild, generalsekretær i Danmarks Skiforbund, undrer sig dog over, at det blev anset for at være et arrangement.

Løberne har nemlig selv skullet tage tid på ruten, som de har kunnet køre på hele ugen, hvorefter forbundet har lavet en digital rangliste.

Opdateres...