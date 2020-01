Peter Rosenmeier fik et helt særligt minde med hjem fra weekendens 'Sport 2019'-galla.

Det skete takket være Lukas Graham, der spillede op til dans som afslutning på det tv-transmitterede show.,

Det fik selvfølgelig telefonerne frem hos publikum og sportsstjernerne i salen. Og under nummeret 'Take the World by Storm' løb den danske sanger ned forbi den forsvarende EM, VM og paraolympiske mester i bordtennis Peter Rosenmeier, der sad og optog bandets optræden.

Herefter løb Lukas Graham igen op på scenen og filmede ud over salen med atletens mobiltelefon, hvorefter han løb tilbage til Peter Rosenmeier, der naturligvis så meget glad og begejstret ud. Se videoen længere nede i artiklen

Peter Rosenmeier har lagt videoen op på sin Instagram med teksten:

'Når Lukas Graham stjæler din telefon...!'

Peter Rosenmeier var blandt 10 nominerede til B.T. Guld, der også blev givet til lørdagens sportsshow i Jyske Bank Boxen i Herning, hvor man hyldede det forgangene års danske sportspræstationer.

Det var dog håndboldherrerne, Mads Pedersen og Anne Marie Rindom, der skulle kæmpe om prisen til sidst, og her blev det altså håndboldherrerne, der trak det længste strå.

Det var de samme tre, som var nomineret til Årets Sportsnavn, men her kunne cykelrytteren Mads Pedersen gå på scenen og lade sig hylde efter, at han vandt VM i landevejscykling som den første dansker på herresiden.

Der blev også fundet et nyt medlem af sportens Hall of Fame. Her blev Mikkel Kessler den næste til at få en buste efter, at hans gode ven Michael Maze havde holdt en fin tale:

»Jeg blev meget rørt over, de ord 'Maze' sagde i sin tale, og at der er så mange mennesker, der har fulgt med. Det er glædestårer, og det kan ikke beskrives.«

»Jeg tænkte 'tag dig nu sammen', men det kan man bare ikke,« sagde Mikkel Kessler efter showet.