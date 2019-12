Eremitageløbet hylder 90-årige Finn Kristiansen og det 16-årige supertalent Joel Ibler Lillesø

»Vi er stolte af jer og har stor respekt for jeres præstation i Eremitageløbet. I udstråler glæden ved at løbe i hver sin ende af aldersskalaen kombineret med en vedholdenhed grænsende til det stædige.«

Ordene gjaldt 90-årige Finn Kristiansen og supertalentet Joel Ibler Lillesø, netop fyldt 16, som onsdag blev hyldet af B.T.s chefredaktør, Michael Dyrby, som henholdsvis 'Årets Eremitageløber' og 'Årets Talent/Eliteløber'.

Finn Kristiansen kommer fra Ulfborg i Vestjylland og var den ældste af de knap 10.000 løbere i det 51. Eremitageløb 6. oktober.

Det var hans 30. Eremitageløb, og han deltog for tredje gang i spidsen for fire generationer af ”Team Finn FUT”. Også datteren Kitte, tre børnebørn og to oldebørn var med på de klassiske 13,3 kilometer i Dyrehaven.

»En dejlig familiefest, som jeg nød i fulde drag. I alt 15 familiemedlemmer løb med i skoven med 13-årige Frederik som den yngste,« siger en stolt Finn Kristiansen.

»Det er en ære at blive valgt som ”Årets Eremitageløber”. Jeg indrømmer blankt, at jeg nyder de mange rosende ord og de smil, jeg møder.«

Joel Ibler Lillesø fra Bagsværd Atletik Club har efter sin sensationelle tredjeplads i Eremitageløbet som 15-årig i supertiden 40.50 understreget sit unikke talent med en andenplads ved de nordiske mesterskaber i cross i U20 i Finland og ikke mindst 16. pladsen ved Europamesterskaberne i søndags i U20 i Portugal som den yngste af de 106 deltagere.

»Jeg har tre år endnu i U20. Hvad kan det ikke blive til. Det er en fantastisk motivation at blive nr. 16 i EM,« siger han.

Joel Ibler Lillesø går i 9. klasse på Bagsværd Kostskole og Gymnasium og starter efter sommerferien på Team Danmark-linjen på Falkonérgaardens Gymnasium.

Målet er et scholarship på et universitet i USA og en internationale karriere. Som han siger:

»Jeg er konkurrencemenneske og håber at komme med i de store mesterskaber og kæmpe om medaljerne.«

Og hvorfor ikke. Sjældent har en dansk løber fået en så løfterig start på karrieren som Bagsværd-kometen.

Finn Kristiansen og Joel Ibler Lillesø blev hyldet i De Gamle Stuer på Berlingske, hvor avisens grundlægger, kammerherre og bogtrykker Carl Berling, havde sit hjem.

Carl Berling, der havde et tæt forhold til Frederik VII og grevinde Danner, flyttede ind i huset i Pilestræde i 1765. De smukke stuer er nænsomt restaureret af Nationalmuseet og findes i deres oprindelige udseende.

Københavns Idræts-Forening og Københavns Skiklub ser frem til den 52. udgave af verdens ældste motionsløb søndag 4. oktober 2020. De første 3.500 løbere har allerede tilmeldt sig. Læs mere på elob.dk