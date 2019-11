Alberto Salazar nægter at have gjort noget forkert. Nu appellerer han fireårig karantæne til CAS.

Løbetræneren Alberto Salazar appellerer en dom på fire års karantæne til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

CAS skriver i en pressemeddelelse, at den har registreret appeller fra både Salazar og lægen Jeffrey Brown.

Brown behandlede mange af Salazars atleter på Nike Oregon Project i Portland, hvor Salazar var den ledende træner.

Salazar og Brown blev i begyndelsen af oktober idømt en fireårig karantæne af USA's Antidopingagentur, Usada, for at "orkestrere og facilitere forbudt dopingadfærd".

Som følge af skandalen valgte Nike at nedlægge Nike Oregon Project få uger efter.

Salazar har blandt andet været træner for den firedobbelte britiske OL-guldvinder Mo Farah, indtil briten besluttede at droppe ham i 2017.

Salazar afviser at have gjort noget forkert og bebudede allerede i begyndelsen af oktober, at han ville appellere antidopingagenturets karantæne.

Sportsdomstolen CAS meddeler, at den har åbnet to sager. Det oplyses også, at Salazar og Brown har bedt om ekstra tid til at indsamle beviser.

Høringerne forventes ikke at finde sted før marts næste år, lyder det fra CAS.

/ritzau/