LIV Golf-turneringer kommer ikke til at give point til verdensranglisten, meddeler chef for udbryderligaen.

Den saudiarabiske golftour LIV Golf har opgivet at blive en del af den officielle verdensrangliste.

Det beretter amerikanske medier som Sports Illustrated, ESPN og The Golf Channel ifølge AFP tirsdag.

Ifølge medierne har den øverste LIV Golf-chef, Greg Norman, informeret tourens spillere om dette i et brev.

- Det står nu klart, at den bedste vej frem for LIV som liga og jer som LIV-golfspillere ikke går igennem det nuværende rangeringssystem, lyder det fra Greg Norman.

Allerede i oktober sidste år meddelte præsidenten i Official World Golf Ranking (OWGR), at LIV Golf-turneringer ikke ville kaste point af sig til ranglisten, men først nu kaster udbryderligaen håndklædet i den sammenhæng.

Som reglerne er nu, vil LIV Golf-spillere derfor have sværere ved at kvalificere sig til de fire majorturneringer.

På den aktuelle verdensrangliste ligger blot fire LIV Golf-spillere blandt de bedste 50, herunder nummer tre, spanieren Jon Rahm, der i december skiftede til LIV Golf, der er finansieret af den saudiarabiske statsfond Public Investment Fund.

LIV Golf blev lanceret i 2021, og i 2022 løb den første turnering af stablen. Touren er blevet kritiseret, blandt andet fordi den er finansieret af Saudi-Arabien, og fordi den har brugt en formue på at lokke spillere væk fra de traditionelle tours.

Den omdiskuterede tour har ligget i krig med især PGA Tour og DP World Tour, men sidste år begyndte at PGA Tour og LIV Golf at tale sammen med henblik på at kunne samarbejde.

Det er endnu ikke afklaret, hvad samarbejdet vil indebære.

/ritzau/