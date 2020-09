Line Baun Danielsen har også skrevet under på Danmarks mest omtalte støttebrev.

En beslutning, den tidligere tv-vært har taget, fordi hun – ligesom mindst 1.614 andre kvinder – vil sexisme til livs.

»Debatten, vi ser lige nu, fortæller noget om, at vi oplever en anden tidsånd, end den vi så for flere år tilbage,« fortæller den 58-årige og tidligere sportsvært til B.T.

For hende handler støttebrevet til Sofie Linde i lige så høj grad om, at mænd og kvinder skal behandles ligeværdigt, forklarer hun:

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

»Det hander ikke om at svine mænd til. Det handler om, at vi skal have nogle rammer for vores arbejdsliv, der er dækkende for tiden, og som respekterer både mænd og kvinder.«

Line Baun Danielsen har været en del af mediebranchen i over 25 år, og hun fortæller, at da hun i sin tid startede som studievært, var tidsånden en helt, helt anden i forhold til ordet sexisme.

»Måske lagde vi bare ikke mærke til det. Den måde, man kommunikerede med hinanden på, var måske også mere fri, end den er i dag. Det tænkte man sgu ikke så meget over dengang,« siger hun og tilføjer:

»Jeg har ikke på noget tidspunkt følt mig krænket. Det kan da godt være, at jeg er blevet sur over nogle ting på min arbejdsplads, men så har vi taget den på et efterfølgende redaktionsmøde.«

Hun slår samtidig fast, at hun aldrig selv har været udsat for sexchikane:

»Jeg har hverken set eller selv oplevet det.«

Line Baun Danielsen fortæller desuden, at hun faktisk har spillet på sin kvindelighed og dermed åbnet døre med sit køn.

Noget, der startede, dengang hun som 27-årig blev ansat på TV 2 Sporten, hvor det i visse sammenhænge – ifølge hende selv – ofte var en fordel, at hun var kvinde.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

»Selvfølgelig betød det da noget, når man blev sendt ud på en opgave. Der var da opgaver og aftaler, der var nemmere at lave, når man var kvinde,« forklarer hun og afslutter:

»Jeg kunne godt lide kemien mellem en mand og en kvinde, og jeg synes ikke, det gør noget, at man spiller på det, så længe det kommer indholdet til gode.«

Line Baun Danielsen har i løbet af sin karriere blandt andet været både nyheds- og sportsvært på TV 2, ligesom hun også har haft værtsroller på 'Go' morgen Danmark' og på flere DR-programmer.

I dag arbejder hun som blogger, selvstændig journalist og som mediecoach.