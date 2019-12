Det forblev spændende til det allersidste i kampen om Los Angeles, som Clippers trak sig sejrrigt ud af.

Los Angeles Clippers slår rivalen Lakers, der har superstjernen LeBron James på holdet, 111-106 i en tæt NBA-kamp juledag amerikansk tid.

Dermed taber Los Angeles Lakers for fjerde kamp i træk i NBA og fortsætter sæsonens hidtil værste stime.

For at føje spot til skade for Lakers, som ellers har overtaget historisk set, var det det andet nederlag i sæsonen i opgøret mellem de rivaliserende klubber.

Længe så det ellers bedst ud for Lakers, der efter de to første perioder havde skaffet sig en føring på 12 point.

Men i tredje periode indhentede Clippers hele forspringet, og før fjerde og afsluttende periode var stillingen 86-86.

Den vandt Clippers med fem point efter en spændende afslutning.

Udslagsgivende blev især Clippers-stjernen Kawhi Leonard, som kom til klubben inden sæsonen fra NBA-mestrene, Toronto Raptors.

Basketballstjernen lavede 35 point og satte fem ud af syv forsøg på trepointscoringer.

Helt skidt går det trods den dårlige stime ikke for Lakers, der med 24 sejre ligger øverst i Western Conference.

Clippers følger dog lige i hælene på Lakers med 23 sejre.

Det seneste opgør mellem klubberne vandt Clippers 112-102, da de to hold tørnede sammen 22. oktober.

/ritzau/