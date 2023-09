Han holdt masken og lod som om, han tog en tår af den flaske, han lige havde fået i gave.

Men bag legendens handling gemmer sig en dyster historie, der nu har sat de sociale medier i kog.

Den legendariske baseballspiller Miguel Cabrera er i gang med sin sidste sæson, og som det er kutyme, får han en afskedsgave af alle modstanderholdene.

Men én gave vækker opsigt. En flaske vin til omkring 600 kroner.

Miguel Cabrera modtog en flaske vin i gave. Foto: Brandon Vallance/AFP/Ritzau Scanpix

For selvom 600 kroner nok er dyrere end det, de fleste danskere betaler for en vin i supermarkedet, får gaven kritik for at være billig, skriver Fox News.

Men det er langt fra det værste.

Miguel Cabrera har nemlig kæmpet med alkoholisme, og han er to gange blevet anholdt for spirituskørsel – den ene gang med en promille på 2,6.

Han tilbragte i 2010 tre måneder på et misbrugscenter.

Den 12-dobbelte All-Star og kommende Hall of Fame-spiller modtog flasken, en Caymus 2020 Sabernet Sauvignon Napa Valley, af holdet Oakland Athletics.

Og nu bliver klubben hængt ud af fans i hele USA.

»Udover at være en billig gave til en spiller, der trækker sig tilbage, så er Miguel Cabrera alkoholiker på afvænning, og han har brugt måneder på et afvænningscenter. Hvorfor giver de ham en flaske vin?« skriver en fan på det sociale medie X.

»De giver ham seriøst en flaske vin til 600 kroner. Den klub er sådan en joke,« skriver en anden.

Tidligere i år fik han en Hollywood 'Walk of Fame'-stjerne. Foto: Kevork Djansezian/AFP/Ritzau Scanpix

Miguel Cabrera er én af kun syv spillere i MLB-historien, der har over 500 homeruns og 3000 hits.

Detroit Tigers-legenden har af andre modstanderhold modtaget blandt andet en Hollywood 'Walk of Fame'-stjerne, en guitar, et surfbræt og speciallavede bat.

Også Chicago White Sox gav Cabrera en flaske alcohol, en cognac til 30.000, men klubben gav også en speciallavet bænk og en donation til hans fond, der hjælper børn.

Den 40-årige baseballlegende får med andre ord brug for en masse plads i hjemmet til de mange gaver.