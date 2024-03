Den første af tre Kobe Bryant-statuer blev præsenteret foran et hav af Los Angeles Lakers-legender.

En lang række af de allerstørste legender i Los Angeles Lakers - og i basketball generelt - var natten til fredag dansk tid mødt op for at hylde den afdøde basketstjerne Kobe Bryant i Los Angeles.

Forud for NBA-kampen mellem Los Angeles Lakers og Denver Nuggets blev en 5,79 meter høj bronzestatue af Bryant præsenteret for offentligheden.

Jerry West, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Pau Gasol og succestræneren Phil Jackson var blandt de mange forhenværende Lakers-stjerner, der var mødt frem til præsentationen ved NBA-holdets hjemmebane.

Det var basketballstjernens enke, Vanessa Bryant, der rev et guldtæppe ned og præsenterede den 1,8 ton tunge statue.

Den forestiller Bryant i en ikonisk positur, hvor han rækker armen og pegefingeren i vejret, efter at han i 2006 lavede 81 point i en NBA-kamp mod Toronto Raptors.

- Man kan se, at dagens generationer af stjerner er fulgt i Kobes fodspor ved at score rigtig mange point i en kamp. Jeg ved, at han ville være stolt af stadig at være en inspiration for den sport, som var så speciel for ham, siger Vanessa Bryant ifølge Reuters.

Hun fortalte også, at der skal laves to andre statuer af hendes mand.

Kobe Bryant døde i et helikopterstyrt i 2020 og efterlod basketverdenen i chok. Han blev 41 år.

I sin tid som aktiv i NBA i perioden 1996-2016 repræsenterede han kun Lakers, som han førte til fem mesterskaber. Han spillede i både trøje nummer 8 og nummer 24, og holdet har trukket begge numre tilbage, så ingen andre skal spille i dem i fremtiden.

Undervejs i sin karriere modtog Bryant også personlig hæder i form af 18 udtagelser til NBA's prestigefyldte allstarhold samt en kåring som ligaens mest værdifulde spiller (MVP).

/ritzau/