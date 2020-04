Lørdag blev det afsløret, at afdøde Kobe Bryant bliver optaget i Hall of Fame.

NBA-legenden, der omkom i en tragisk helikopterulykke i januar, vil officielt blive indlemmet i det fornemme selskab ved en ceremoni til sommer.

Og den anerkendelse af Kobe Bryants karriere ripper op i sorgen for Los Angeles Lakers-koryfæet Magic Johnson, der har været hårdt medtaget af vennens død.

»Det knuser mit hjerte, at han ikke kan være der til selv at modtage den hæder og holde en fantastisk tale,« skriver Magic Johnson på sociale medier.

Magic Johnson. Foto: JONATHAN DANIEL

»Men til hans kone og tre døtre og hans forældre og to søstre vil jeg sige tillykke.«

»Vi vil som Lakers-fans og Lakers-spillere være der for at støtte jer,« skriver Magic Johnson.

Optagelsen i Hall of Fame sker officielt 29. august ved en begivenhed i Naismith Memorial Basketball Hall of Fame – i hvert fald som planen er lige nu.

NBA er nemlig suspenderet på ubestemt tid på grund af coronakrisen, og det kan betyde, at Hall of Fame-ceremonien ender med at blive udskudt.

Det skriver flere amerikanske medier.

Ud over Kobe Bryant bliver store stjerner som Tim Duncan og Kevin Garnett optaget i Hall of Fame.

Kobe Bryant omkom i en helikopterulykke i Los Angeles i januar.

I alt døde otte personer i ulykken – heriblandt også Kobe Bryants datter Gianna.