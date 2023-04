Lyt til artiklen

Den engelske snookerstjerne Ronnie O'Sullivan er bredt anerkendt som en af de bedste spillere i historien – måske endda dén bedste.

Men havde du spurgt ham for 25 år siden, havde han ikke troet, at han i dag ville være den legende, han er.

Den nu 47-årige verdensstjerne har tidligere kæmpet med et alvorligt stofmisbrug.

Nu taler han ud om, hvordan det kunne have ændret hans liv, hvis han ikke havde fået behandling. Det gør han til The Sun.

»Hvis du havde spurgt mig i 1998, hvor jeg ville være om 25 år, havde jeg aldrig sagt, at jeg ville have vundet VM og generelt have det godt.«

»Det er meget emotionelt at tænke over, at jeg har klaret den. Og jeg mener ikke, at jeg har vundet en turnering.«

»Jeg mener, at jeg har klaret den til 47. At jeg ikke er endt på et fucking galehus eller i en fucking narkohule, hvor jeg ville være ude efter mit næste fix,« siger Ronnie O'Sullivan til mediet.

»Jeg har enorm respekt for afhængighed og folk, der falder i. Der er så mange, der er bukket under for det. Afhængighed er en kraftfuld ting.«

I 2022 vandt Ronnie O'Sullivan sin syvende VM-titel i snooker.

Han har desuden rekorden – 39 – for flest titler i de turneringer, der giver point til verdensranglisten. Han indtager i øjeblikket førstepladsen på verdensranglisten.