Hulk Hogan.

Ethvert barn af 80'erne ved, hvem han er.

Med sit lange, blonde hår og det karakteriske lyse skæg kastede han rundt med sine modstandere og sig selv i wrestling, og efterfølgende kunne han vise sin store glæde frem i sejr på sejr.

Bag smilet og den flotte karriere i ringen gemte der sig dog en masse smerter i ryggen.

Hulk Hogan kan godt finde på at lave et comeback. Foto: Fayez Nureldine

I dag har den 66-årige amerikaner fået fikset ryggen, og efter den operation har han fået taget en masse dele ud, som har holdt ryggen på plads.

Det viser legenden på et billede, der har efterladt wrestling-verdenen i chok.

»Det her er det gamle materiale, der kom ud af min ryg, bror. HH,« skriver Hulk Hogan til billedet på Twitter.

That is the old hardware that came out of my back brother. HH pic.twitter.com/fOpkFv6B7U — Hulk Hogan (@HulkHogan) November 15, 2019

Og fansene replicerer:

Jeg vidste, at du var fra en anden planet, bror!

Holy shit. Alt det bedste herfra, sir. Tak for alle de mange år, du underholdte denne knægt i Munbai.

Hulkmanien kører stadig for vildt. Elsker dig.

Du er en robot!

Og sådan bliver det ved, mens mange af fansene også morer sig over, om den muffin, der også er på billedet, har været en del af ryggen.

Hulk Hogan stoppede med at wrestle i 2013 og har siden gjort karriere som skuespiller.

Han har åbnet for at kunne kæmpe igen mod Vince McMahon, når han er kommet sig fuldt ud fra operationen.

Huilk Hogan, hvis borgerlige navn er Terry Gene Bollea, er 12-dobbelt verdensmester i wrestling