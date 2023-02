Lyt til artiklen

Han er en legende indenfor sin sport.

Den nu 73-årige wrestler Jerry 'The King' Lawler er blevet indlagt efter en alvorlig hændelse.

Det skriver New York Post.

NBC rapporterer derudover, at den 73-årige eftersigende fik et hjerteanfald i sit hjem i Fort Myers, Florida.

I hope my friend is going to okay.



Love you, Jerry. pic.twitter.com/CV5F6YUGIx — Ricky Morton (@RealRickyMorton) February 7, 2023

Wrestling-sitet PWInsider rapporterer, at den 73-årige Lawler spiste frokost med venner i mandags og blev hastet til hospitalet på et tidspunkt, efter at han blev syg.

Lawler er angiveligt vågen, men hans tilstand beskrives som »meget alvorlig.«

Tilbage i 2012 havde han angiveligt et hjerteanfald på direkte tv.

'Jeg håber, at min ven har det godt. Jeg elsker dig, Jerry,' skriver den tidligere wrestlingstjerne Ricky Morton på sociale medier.

I 2007 blev Lawler optaget i wrestlingorganisationen WWEs 'Hall of Fame'.

Lawler har været i wrestlingbranchen i over 50 år, helt tilbage til sin debut i 1970. Siden 2016 har Lawler optrådt på WWE-platforme til og fra som kommentator på pre-show paneler på PPV (Pay-per-view, red.), herunder 28. januar på Royal Rumble.