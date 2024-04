Kevin Pietersen er havnet i et gigantisk stormvejr.

For ét billede, som den sydafrikansk-engelske cricketlegende har lagt op på de sociale medier, har nemlig fået flere op i det røde felt.

Tidligere på ugen var den nu 43-årige ekspertkommentator et smut i London, og derfor valgte han at tage nogle – ifølge ham selv – nødvendige forholdsregler, inden han gik udenfor.

Han mener i hvert fald ikke, at det er sikkert at bevæge sig rundt i Londons gader, skriver Daily Mail.

Gotta go into London today.

NO WATCH and a plastic ring!

Congrats, @SadiqKhan ! pic.twitter.com/5f6oSVuV5S — Kevin Pietersen (@KP24) April 9, 2024

'Jeg skal til London i dag. Intet ur og en plastikring. Tilykke, Sadiq Khan,' skriver Pietersen i et opslag på X, hvor han har delt et billede af sin ene hånd.

Og det er så dét, der har fået adskillige X-brugere op af stolen de seneste dage.

For legendens ordvalg er nemlig en direkte kritik af én af byens borgmestre Sadig Khan, som – ifølge ham – ikke har gjort nok for at mindske kriminaliteten i storbyen.

Kevin Pietersen er da også efterfølgende blevet haglet ned på det sociale medie.

Flere påpeger, at det er patetisk, at en mand, der er en meter og 93 centimer høj, prøver at lade, som om han er bange for at gå rundt i byen.

Andre påpeger ligeledes, at det ikke ligefrem er meget bedre i hans hjemland, Sydafrika, hvad angår kriminalitet.

Én af dem, der har langet kraftigt ud efter den tidligere engelske landsholdskaptajn, er tv-værten Piers Morgan.

'Jeg er bange på Kevins vegne. Hvis nogen ser ham, er han meter og 93 centimer høj, bygget som en mur og har tilbragt livet i den afrikanske bush omgivet af vilde dyr. Jeg håber, han overlever turen til London,' joker Morgan.

Borgmester Sadig Khan har ikke kommenteret det virale opslag, som i skrivende stund er blevet set af mere end 11 millioner på X.