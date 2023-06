Den russiske skaklegende Garry Kasparov har længe været en udtalt kritiker af Vladimir Putin.

Nu går han igen direkte i struben på Ruslands præsident med en sønderlemmende kritik.

Det gør han til sin ene million følgere på Twitter.

»Putin har ingen idé om, hvad der sker på slagmarkerne i Ukraine fra dag til dag,« skriver han.

Garry Kasparov revser Ruslands præsident Vladimir Putin. Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix

Kasparov, der står på Ruslands liste over udenlandske agenter, sparer ikke på krudtet, når han kritiserer Putin.

»I et diktatur lyver alle til hinanden, og diktatoren lyver mest,« raser han.

Kreml hævder, at Kasparov har fået finansiel støtte fra både Kyiv og Washington, D.C.

»Incitamenterne til personlig magt og overlevelse kræver det. Konsekvenserne ved at fortælle sandheden nu er altid værre end konsekvenserne for at blive fanget i en løgn senere.«

Det er langt fra første gang, at den russiske skaklegende langer voldsomt ud efter Vladimir Putin.

I februar sagde han, at kun et nederlag i Ukraine kan frigøre Ruslands fra Putins fascisme.

Kasparov er ikke i tvivl om, at Ukraine vil vinde.

»De har noget at kæmpe for – deres land, frihed og liv. Ruslands terroriststyrke er mere bange for hinanden og deres overordnede – hele vejen op til Putin,« fortsætter Garry Kasparov i sit lange skriv på Twitter.

