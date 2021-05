Højdespringslegenden Patrik Sjöberg var gennem et meget hårdt sygdomsforløb tilbage i marts.

Og her var svenskeren timer fra at dø. Det fortæller han i et stort interview med Expressen.

»Det her lys i tunnelen, som alle taler om, det er der noget om. Jeg var på den anden side, men valgte ikke at dø,« siger han eksempelvis.

Den 56-årige tidligere højdespringer tog OL-sølvmedaljer med hjem til Sverige i både 1984 og 1992, mens han vandt VM-guld i 1987.

Patrik Sjöberg. Foto: SCANPIX SWEDEN Vis mere Patrik Sjöberg. Foto: SCANPIX SWEDEN

Patrik Sjöberg siger, at han er en ven evigt taknemmelig for, at han ringede efter en ambulance på det rigtige tidspunkt.

»Jeg har forstået efterfølgende, at jeg kom på hospitalet i sidste øjeblik. Hvis jeg havde ventet i seks eller syv timer mere, så havde jeg ikke overlevet.«

Legenden var ramt af lungebetændelse og blodforgiftning, mens han ligeledes havde vejrtrækningsproblemer. Svenskeren fik hjælp til at trække vejret i cirka to uger.

Patrik Sjöberg delte i sidste måned et skræmmende billede fra hospitalsengen, hvor han ikke er ved bevidsthed. Det gjorde han, fordi han var træt af de svenske corona-benægtere. Det var dog ikke corona, han selv var ramt af.

'De skulle tale med dem, der arbejder her. For de slider som dyr og er ægte helte, som ikke fortjener, at disse sølvpapirshatte, lovbrydere, oppositionsidioter og hobbyister konkurrerer om at overgå hinanden med fabler om, at regeringer og store virksomheder har slået sig sammen og udfører en slags medicinsk udrensning,' skrev den tidligere højdespringer på Instagram.

Patrik Sjöberg bruge også sit Instagram-opslag til at takke alle lægerne samt sygeplejerskerne, der reddede hans liv.