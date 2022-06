Lyt til artiklen

Restauranten fik sig noget af et chok efter det besøg.

Basketball-legenden Shaquille O'Neal tog fusen på alt og alle, da han besøgte Jue Lan Club i New York.

Hotspottet er kendt for sit lækre asiatiske køkken, og det ville giganten 'Shaq' nyde sammen med en kvindelig ledsager. Men den tidligere Los Angeles Lakers-stjerne og nuværende tv-ekpert er ikke bare stor af statur - han har også et stort hjerte.

Og så er han kendt for at lægge kæmpe bunker af drikkepenge.

Foto: Cary Edmondson Vis mere Foto: Cary Edmondson

Begge dele viste han ifølge Pagesix, der følger de kendtes gøren og laden tæt, da han betalte for hele gildet på restauranten, hvor 40 andre havde fået serveringer den aften.

Ifølge mediet lød regningen på over 25.000, hvilket svarer til mere end 175.000 danske kroner.

Samtidig skulle han have lagt den største mængde drikkepenge, som stedet nogensinde har set fra en enkeltperson.

'Shaq' er en showmand - både på tv og da han spillede - men han ønskede ikke, at de andre gæster skulle vide, at han havde taget regningen for dem, så han prøvede at luske stille af.

Foto: FRANCIS SPECKER Vis mere Foto: FRANCIS SPECKER

Han er god for omkring tre millarder kroner og tjener både godt på sin tv-tjans og på de mange andre projekter, som han er involveret i - og han har tidligere fortalt, at han nyder at give drikkepenge, når han får god service.

Det må han næsten have fået...

O'Neal var med, da Lakers dominerede omkring årtusindeskiftet, hvor han var makker med nu afdøde Kobe Bryant. I finaleserierne, hvor Lakers trak sig sejrrigt ud, nåede den 216 cm høje center at score tre MVP-titler i finalerne.