Claus Elming vender tilbage til tv. Og det gør han med sin populære tv-makker Jimmy Bøjgaard.

Tidligere i år blev han vraget som studievært i 2018-udgaven af TV2's efterårs-hit »Vild med dans«, men nu bliver han gendannet med sportsjournalisten Jimmy Bøjgaard som kommentatorduo, når TV 2 Sport i begyndelsen af det nye år viser kampe fra den amerikanske college football-turnering.

»Det bliver vildt fedt. Endelig får de danske football-fans mulighed for at stifte bekendtskab med college football, og samtidig se nogle af fremtidens NFL-stjerner,« citeres Claus Elming for at sige til internetsitet gulklud.

Det betyder, at Claus Elming og Jimmy Bøjgaard er tilbage sammen på skærmen, hvor de blev så populære, da de var sammen om at dække NFL på TV 2 Sport.

Claus Elming interviewer vinderne af »Vild med dans« i 2014; TV2's daværende vejrvært Sara Maria Franch-Mærkedahl og danser Silas Holst. Foto: FLINDT MOGENS Vis mere Claus Elming interviewer vinderne af »Vild med dans« i 2014; TV2's daværende vejrvært Sara Maria Franch-Mærkedahl og danser Silas Holst. Foto: FLINDT MOGENS

Transmissionerne af college football indledes 29. december klokken 18 dansk tid med en kamp mellem Florida Gators og Michigan Wolverine.

Dagen efter vises opgøret mellem Oklahoma Sooners og Alabama Crimson Tide, mens man nytårsdag kan se tre kampe.

Finalen spilles mandag 7. januar.

Claus Elming fortalte i maj til B.T. om sin ny tilværelse udenfor rampelyset, som han altså nu vender tilbage til:

»Jeg har næsten ingen indkomst haft her i 2018, men det er selvvalgt. Efter at være stoppet på TV2 har jeg besluttet at holde tv-fri i et halvt år for at rode med andre spændende ting.«