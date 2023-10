De fleste kender nok den ikoniske sætning.

»Og så skyder han … Nej. Han venter. Dét er genialt, det dér.«

Ordene kom fra Svend Gehrs i sekunderne op til og efter Michael Laudrups scoring mod Uruguay ved VM i 1986.

En sætning, rigtig mange stadig husker og nogle gange også bruger, og der er også flere udtryk fra 1980erne, han blev kendt for.

Men i kølvandet på sit endegyldige stop som sportsjournalist og kommentator fortæller Svend Gehrs til Journalisten, at der er én ting han aldrig selv vil gøre.

»Jeg er da både glad og stolt over, at folk kan huske de citater. Til gengæld vil jeg aldrig være med til at gentage det, for så føler jeg, at jeg bliver en parodi på mig selv,« siger han og fortsætter:

»Det er alligevel ved at være fortærsket, fordi det er det, der bliver spillet altid.«

Svend Gehrs har tidligere fortalt til B.T., hvorfor han definitivt har valgt at takke af nu efter mere end 60 år som journalist på skrift, radio og tv.

Tidligere fodboldkommentator Svend Gehrs på Cafe Dan Turell til interview Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Tidligere fodboldkommentator Svend Gehrs på Cafe Dan Turell til interview Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

»Jeg har altid haft det sådan: 'Jeg ville hellere stoppe i tide, frem for at nogen stoppede mig',« sagde han i starten af oktober.

Den 83-årige kommentator gik egentlig på pension i 2005, men han fortsatte dog med at lave speaks til enkelte fodboldkampe.

Inden da var han dog manden, der guidede danskerne gennem kampe fra ind- og udland samt store landskampe, hvor begejstring virkelig skinnede igennem.