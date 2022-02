Den legendariske travkusk Steen Juul er tilbage efter den blodprop, der ramte ham den 31. december sidste år.

På lørdag deltager han i sit første løb efter blodproppen, og det sker på hans hjemmebane på Charlottenlund Travbane.

Det siger 71-årige Steen Juul til Fast Track.

På trods af at Steen Juul var hjemme fra hospitalet allerede den 4. januar, og igen er klar til at køre løb, så gav blodproppen alligevel noget af et chok.

»Selvfølgelig var det overraskende for mig med blodproppen. Det er ikke sådan, at jeg er disponibel for blodpropper. Den blev fremprovokeret i forbindelse med en operation for brok, jeg var igennem, så det hele var bare enormt uheldigt. Heldigvis fik familien reageret hurtigt på det, så jeg fik den behandling, der var påkrævet,« fortæller Steen Juul til mediet.

Steen Juul var allerede tilbage på træningsbanen blot en måned efter blodproppen, men på lørdag får han det store comeback, når han skal køre fire ud af syv heste fra Team Juul.

Mads Hviid kører de tre resterende heste - heriblandt hesten Elsztain, som er den hest, Juul har de største forventninger til, sammen med hesten Peakadilly, som Juul selv skal køre med.

Steen Juul er Danmarks mest vindende travtræner, og det er blevet til mere end 7.500 vundne væddeløb i karrieren, der begyndte i 1974.