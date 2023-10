Kinesisk og montenegrinsk vandpolo er i sorg.

Den legendariske træner Petar Porobic havde kun lige vundet sølv ved Asian Games, da han mandag pludseligt gik bort 66 år gammel.

Det skriver den tyske avis Bild – og bekræftes af Den Kinesiske Ambassade i Montenegro i et opslag på X.

»Petar Porobić var ​​en fremragende vandpolotræner, dybt anerkendt og respekteret af det kinesiske vandpolosamfund. Han ydede et væsentligt bidrag til at forbedre niveauet af kinesisk vandpolo. Det vil han altid blive husket for,« skriver ambassaden.

Ifølge den tyske avis var Porobic blevet så dårlig at flyet, der var på vej hjem fra Kina, måtte foretage en nødlanding.

Men hjælpen kom for sent og den tidligere OL-sølvvinders liv stod ikke til at redde. Dødsårsagen er endnu ukendt.

Den 66-årige vandpolotræner blev anset som en legende indenfor vandpolo.

Sammen med både Serbien og Montenegro kunne han tilbage i 2005 stille sig øverst på skamlen til VM og kun tre år senere blev det til endnu en guldmedalje med Montenegro ved EM.

Porobic vandt OL-sølv sammen med Serbien og Montenegro ved legene i Athen.

Inden han blev landstræner for Kina, arbejdede Porobic sammen med det tyske vandpololandshold, der har sendt en hyldest til deres tidligere træner.

»Det tyske svømmeforbund sørger over tabet af en anerkendt vandpoloekspert og en stærk personlighed,« skriver forbundet ifølge Bild.

Petar Porobic og det kinesiske vandpololandshold tabte finalen ved Asian Games 1-7 til Japan.