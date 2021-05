»At sulte gymnasterne var en regulær ting, som Bela Karolyi gjorde. Pigerne spiste tandpasta om aftenen, inden de gik i seng, fordi de var så sultne.«

Det er nogle af de anklager, der rettes mod den legendariske gymnastiktræner Bela Karolyi i en ny bog af Stejarel Olaru. Det skriver New York Post.

En af ofrene for den brutale træning var Nadia Comaneci. Hun var den første gymnast, der scorede topkarakteren 10 ved et OL – det skete i 1976.

Hun var således med til at fremme Bela Karolyis karriere. Og hun var en del af en ubarmhjertig dagligdag, hvor træneren ville vinde for enhver pris.

78-årige Bela Karolyi sultede sine gymnaster i dage. Foto: STAN HONDA

»Pigerne overvejede at drikke fra toilettet i nogle situationer, fordi de manglede vand, og det var ikke særlig tit, at de fik lov til at indtage det,« står der videre i bogen.

Beviserne for den 78-årige Hall of Fame-træners misbrug af pigerne kommer fra nogle hemmelig politirapporter i Rumænien, som forfatteren har fået adgang til.

Og det endte med, at nogle af gymnasterne kom til skade og blev syge.

»Der var nogle, der endte med at lide af bulimi. De blev eksperter i at stjæle og gemme mad. De gemte maden steder, hvor de tænkte, at ingen ville lede.«

Nadia Comaneci var den første gymnast til at score topkarakteren 10 ved OL. Foto: -

Nadia Comaneci tilføjer i bogen, at hun oplevede at blive slået i tre dage uden mad eller drikke. Men for Bela Karolyi handlede det om én ting.

»Af natur er jeg aldrig tilfreds. Det er aldrig nok. Aldrig. Mine gymnaster er de bedst forberedte i hele verden. Og de vinder. Det er alt, der tæller,« sagde han til AFP, da han hørte om anklagerne.

Han kan nu se frem til at blive sagsøgt sammen med konen Martha i USA. Hun kendte nemlig til de brutale træningsforhold.

Ifølge New York Post er Nadia Comaneci bekendt med bogen, og hun kender ligeledes til forfatterens research hos ordensmagten i Rumænien.