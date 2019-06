Hvis du var en ung knøs eller en lille frøken i 90'erne med forkærlighed for sport og tegnefilm - så har du med sikkerhed set 'Space Jam'.

Og der er godt nyt på vej.

Tegne-/spillefilmen fra 1996 med Michael Jordan og Snurre Snup i hovedrollerne vender tilbage i en ny, moderne version.

NBA-stjernen LeBron James er allerede afsløret som den nye 'Michael Jordan' i filmen, men ellers har der ikke været afsløret meget om plottet i 'Space Jam 2'. Indtil nu.

Michael Jordan med Daffy And i 1996-filmen 'Space Jam'. Foto: COR

Ifølge en række amerikanske medier er der nu nyt om, hvem LeBron James hiver med ind i tegnefilmsuniverset.

Blandt andet bliver det rapporteret af NBA-skribenten hos The Atlantic, Shams Charania, at rollelisten inkluderer NBA-stjernerne Anthony Davis, Klay Thompson og Damian Lillard, WNBA-stjernerne Diana Taurasi og Nneka Ogwumike samt en række flere.

Så fristes man måske til at tænke, at de forskellige basketballspillere er der på grund af deres evner på banen, eller fordi de er gode venner med LeBron James - men det kan stikke en anelse dybere end det.

For valget af de tre herrer - Davis, Thompson og Lillard - giver anledning til at tro, at LeBron James måske har andre planer end bare skuespillet og hyggen i filmen.

Sources: Space Jam 2, starring LeBron James, is expected to feature key roles for Damian Lillard, Anthony Davis and Klay Thompson and WNBA stars Diana Taurasi and Nneka Ogwumike. Several more NBA and WNBA players, including Chiney Ogwumike, are expected to play roles in film. — Shams Charania (@ShamsCharania) 20. juni 2019

Anthony Davis skiftede for få dage siden fra New Orleans Pelicans til Los Angeles Lakers i en af mest omdiskuterede handler i NBAs historie. Så nu er han holdkammerater med LeBron James.

Da de største NBA-stjerner i februar mødtes ved All-Star-weekenden for at spille en showkamp, var det LeBron James og Milwaukee Bucks-stjernen Giannis Antetokounmpo, der skulle vælge hold.

Efter de havde valgt deres første fire spillere fra en pulje, kunne de vælge frit blandt resten af spillerne. Her valgte LeBron James først Anthony Davis, så Klay Thompson, derefter Damian Lillard.

Valget af Anthony Davis blev dengang kaldt en tydelig kærlighedserklæring fra LeBron James og en håndsrækning til ham om at komme til Lakers.

Anthony Davis (tv) og LeBron James som modstandere i sidste sæson. Foto: Harry How

Klay Thompson spiller hos Golden State Warriors, der nåede og tabte finalen til Toronto Raptors i den netop overståede sæson. Han står uden kontrakt for den kommende sæson.

Warriors-spilleren rev dog sit korsbånd over i finaleserien og står foran en længere pause, der går langt ind i næste sæson, og hans far, den tidligere NBA-spiller Mychal Thompson, har sagt, at sønnen uden tvivl spiller i Golden State i næste sæson.

Damian Lillard har kontrakt til 2021 hos Portland Trail Blazers.

Den første 'Space Jam'-film havde blandt andre Larry Bird, Charles Barkley og Patrick Ewing på rollelisten. 'Space Jam 2' forventes at have premiere i 2021.