Det legendariske amerikanske blad 'Sports Illustrated' skifter ejer.

Det sker i en kæmpe millionhandel.

Det berømte magasin, der blandt andet har lagt sider til Caroline Wozniackis bikini- og bodypaint-fotoserier, er blevet solgt for lige godt 730 millioner kroner (110 millioner dollars).

Det er udgiveren Meredith Corp., der har overdraget bladet til Authentic Brands Group.

»Vi føler, at det er den bedste løsning for brandet, og det giver den bedst mulige fremtid i forhold til vækst,« siger Jon Werther, præsident hos Meredith.

Med i prisen følger selvfølgelig selve det legendariske sportsmagasin, det gør også den årlige såkaldte 'swimsuit edition', hvor kendte modeller og sportsfolk stiller op uden meget tøj på kroppen.

Også den årlige 'Sportsperson of the Year'-kåring er med i prisen.

Det er ikke længe siden, at Sports Illustrated senest fik nye ejere. Det skete, da Meredith i januar 2018 købte mediekoncernen Time Inc. i januar 2018 for den svimlende sum af 12,3 milliarder kroner.

Siden blev flere af de mest kendte ugemagasiner så sat til salg - det drejer sig om Time Magazine, Sports Illustrated, Fortune og Money.

De tre førstnævnte magasiner er nu blevet solgt videre, mens sidstenævnte bliver omdannet til et udelukkende digitalt magasin.

Sports Illustrated har eksisteret siden 1954.