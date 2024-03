LeBron James kan automatisk forlænge kontrakten med Los Angeles Lakers efter sæsonen, men exit er en mulighed.

Basketballstjernen LeBron James' fremtid er et stort tema i USA, og hovedpersonen har selv bidraget til spekulationer ved at dele kryptiske emojis på sociale medier forud for lukningen af NBA's transfervindue tidligere i februar.

I første omgang er han blevet hos Los Angeles Lakers, og han har også planer om at spille for holdet på den anden side af sommerferien, men han holder alligevel døren på klem for exit.

- Jeg spiller for Lakers, og jeg er glad for at have gjort det i de seneste seks år. Forhåbentlig bliver det ved med at være sådan. Men jeg har ikke svaret på, hvor længe jeg kommer til blive, eller hvilken trøje jeg skal bære fremover.

- Forhåbentlig bliver det Lakers-trøjen. Det er et veldrevet hold med mange dygtige folk, men vi må vente og se, siger LeBron James i forbindelse med NBA's allstarweekend, hvor han er med for 20. gang.

Den 39-årige stjerne har spillet for Lakers siden 2018. Aktuelt har holdet dog gang i en middelmådig sæson, hvilket er medvirkende til, at der sås tvivl om hans ønske til at fortsætte på holdet.

Hans kontrakt udløber efter indeværende sæson. Han har dog mulighed for automatisk at forlænge den med yderligere en sæson, hvis han vil.

- Det vigtigste for mig er mit velbefindende, og hvor vores hold er på vej hen. Lige nu går det den rigtige vej, siger LeBron James.

I løbet af sin mere end 20 år lange NBA-karriere har han været med til at vinde fire NBA-titler, og fire gange er han blevet kåret til ligaens mest værdifulde spiller (MVP).

Han var med til OL i 2004, 2008 og 2012, og han håber på føje en fjerde olympiske deltagelse til samlingen til sommer i Paris.

- Før sæsonen afklarede jeg med mig selv, at jeg ville dedikere mig til at blive en del af OL-holdet. Det afhænger selvfølgelig af min form og fysik. Som det ser ud lige nu, er jeg stærk nok til at blive en del af holdet, og jeg ved, at jeg ville kunne præstere på det, siger LeBron James.

/ritzau/Reuters