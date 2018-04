Cleveland Cavaliers vandt den afgørende kamp syv mod Indiana Pacers og er videre i NBA-slutspillet.

Cleveland. LeBron James var endnu en gang ustoppelig, da han sammen med Cleveland Cavaliers spillede sig videre til anden runde i NBA-slutspillet.

Den amerikanske basketballstjerne bidrog således med 45 point, ni rebounds og syv assister i 105-101-sejren hjemme over Indiana Pacers.

Det var kamp syv mellem de to mandskaber, og vinderen ville dermed være klar til anden runde i NBA-slutspillet. Med sejren har LeBron James nu fortsat aldrig tabt i første runde af slutspillet i sin karriere.

Efter den afgørende sejr roste LeBron James særligt sine holdkammerater George Hill og Tristan Thompson.

Men meget hviler også på stjernens egne skuldre, erkender han.

- Jeg havde planer om at spille hele kampen i dag. Vi skulle have den her sejr, og så må vi bekymre os om den næste kamp, når vi når dertil, siger LeBron James til ESPN's journalist efter kampen.

33-årige James spillede 43 ud af kampens 48 minutter.

Han startede på banen sammen med en række rutinerede navne.

Ud over LeBron James bestod startopstillingen af Kevin Love, Tristan Thompson, J.R. Smith og Kyle Korver.

- Vi startede kampen med nogle gutter, der har spillet store kamp før. Vi har været i kæmpe kampe før, og vi vidste, hvad vi ville få fra os alle sammen, lyder det fra LeBron James.

Pacers-profilen Victor Oladipo scorede 30 point i nattens opgør, men i sidste ende var det altså ikke nok til at besejre rutinerede Cavaliers.

I hvad der svarer til NBA's kvartfinaler møder Cavaliers nu topseedede Toronto Raptors, der slog Washington Wizards ud i første runde.

/ritzau/