Basketballspilleren LeBron James har som den første i historien rundet 40.000 point i NBA's grundspil.

Basketballspiller for Los Angeles Lakers LeBron James blev lørdag lokal tid i USA den første spiller i historien til at runde 40.000 point i NBA's grundspil.

Selv om James kunne fejre sin rekord, kunne han ikke fejre kampens resultat, da Los Angeles Lakers tabte 114-124 til Denver Nuggets.

James skulle score ni point for at ramme de 40.000. Han endte med at lave 26.

Det er lidt over et år siden, at James blev den mest scorende spiller i NBA's historie, da han overgik Kareem Abdul-Jabbar, som selv spillede for blandt andet Los Angeles Lakers.

39-årige "Kong James" er den ældste spiller i NBA, men han fortsat leverer på et højt niveau, i det der er hans 21. sæson.

For tiden leverer han i snit 25 point per kamp.

I løbet af sin karriere har han været med til at vinde fire NBA-titler, og fire gange er han blevet kåret til ligaens mest værdifulde spiller (MVP).

James' fremtid er et stort tema i USA, og hovedpersonen har selv bidraget til spekulationer ved at dele kryptiske emojis på sociale medier forud for lukningen af NBA's transfervindue tidligere i februar.

I første omgang er han blevet hos Los Angeles Lakers, og han har også planer om at spille for holdet på den anden side af sommerferien, men han holder alligevel døren på klem for exit.

- Jeg spiller for Lakers, og jeg er glad for at have gjort det i de seneste seks år. Forhåbentlig bliver det ved med at være sådan. Men jeg har ikke svaret på, hvor længe jeg kommer til blive, eller hvilken trøje jeg skal bære fremover, sagde han i forbindelse med NBA's allstarweekend i februar.

/ritzau/Reuters