Ifølge mediet The Athletic skal NBA's All-Star-kamp alligevel gennemføres. En dårlig idé, mener LeBron James.

Det giver ikke mening at spille NBA's All Star-kamp under de nuværende omstændigheder.

Sådan lyder kritikken fra Los Angeles Lakers-stjernen LeBron James, efter at ligaen ifølge The Athletic er blevet enig med spillernes forening om at afholde kampen på trods af coronapandemien.

Oprindeligt var kampen aflyst, men den beslutning er angiveligt blevet ændret til James' store frustration.

- Jeg er på ingen måde entusiastisk omkring All-Star-kampen i år, siger han efter Lakers-sejren over Denver Nuggets natten til fredag dansk tid.

Ifølge The Athletic er parterne blevet enige om at spille kampen 7. marts i Atlanta.

- Jeg er ikke glad for det. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg være til stede fysisk, men ikke mentalt, lyder det fra den 36-årige veteran.

All-Star-weekenden er typisk en festlig og mere løssluppen begivenhed end de normale kampe. Her samles de bedste spillere fra hele ligaen.

Kampen klemmes i år ind i en sæson, der afvikles under markant andre forudsætninger end en sædvanlig sæson.

Sæsonen begyndte først 22. december og består kun af 72 kampe mod de sædvanlige 82. Desuden skal holdene overholde en lang række coronarestriktioner.

James vil hellere have en pause end tilføje endnu en kamp til kalenderen.

- Vi kom fra en kort pause på 71 dage mellem sæsonerne, og da vi begyndte sæsonen, fik vi at vide, at der ikke ville være en All-Star-kamp, siger han.

Også Sacramento Kings-spilleren De'Aaron Fox ser afviklingen af stjernekampen som en dårlig idé.

- For at være helt ærlig synes jeg, det er dumt.

- Hvis vi skal bære mundbind og alt det her i en kamp i den regulære sæson, hvad er så pointen i at få All-Star-kampen tilbage?, spørger han.

