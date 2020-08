Donald Trump har set sig sur på de mange aktører i NBA, som er begyndt at knæle under den amerikanske nationalmelodi for at vise deres støtte til Black Lives Matter-bevægelsen.

Præsidenten har kritiseret dem for at vise en ‘vanærende’ opførsel, og han har fortalt, hvordan han slukker for tv’et, når han ser knælende spillere, trænere eller dommere.

Men Donald Trumps vrede gør ikke det store indtryk på stjernen over dem alle i NBA – LeBron James.

Da Los Angeles Lakers-stjernen torsdag blev konfronteret med Trumps kritik, lød hans svar til journalisten:

»Prøver du at få mig til at grine nu? Det sætter jeg pris på,« sagde James med et smil.

»Jeg tror virkelig ikke, at basketballverdenen er kede af at miste ham som seer.«

»Det er alt, hvad jeg vil sige, fordi jeg ved, hvordan det her kan udvikle sig, og hvad det kan føre til for mig. Jeg vil ikke gå ind i det, men jeg synes, vores sport er i en fantastisk position,« fortsatte ‘King’ James.

Samtidig opfordrede LeBron James amerikanerne til at huske på, hvad der er på spil i forbindelse med præsidentvalget i november, hvor Donald Trump går efter at få fire år mere på posten.

»Jeg håber, at alle – uanset race, farve og størrelse – ser, hvilket lederskab vi har i toppen i dette land og, forstår, at november er lige rundt om hjørnet, og det er et stort moment for os amerikanere.«

»Vi taler om, at ‘vi vil være bedre, vi vil have forandring’, og det får vi muligheden for.«

»Men spillet fortsætter med eller uden ham (Trump, red.) som seer. Jeg kan tale for alle, som elsker basketball: Vi kunne ikke være mere ligeglade,« lød det fra LeBron James.