Hvis NBA beslutter at afvikle kampe uden tilskuere på grund af coronavirus, bliver det uden LeBron James.

Sportsbegivenheder verden over er blevet påvirket af coronavirus.

Kampe og turneringer bliver aflyst, udskudt eller afviklet uden tilskuere af frygt for spredning af sygdommen.

I verdens bedste basketball-liga, den amerikanske NBA, er det endnu ikke kommet så vidt, men ligaen har bedt holdene om at tage deres forholdsregler, og det er ikke utænkeligt, at dørene til arenaerne bliver lukket for tilskuerne.

Skulle det ske, stiller superstjernen LeBron James ikke op til kamp.

LeBron James er fire gange blevet kåret som NBA's bedste spiller. (Arkivfoto) Cary Edmondson/Ritzau Scanpix Vis mere LeBron James er fire gange blevet kåret som NBA's bedste spiller. (Arkivfoto) Cary Edmondson/Ritzau Scanpix

- Nej, det er umuligt (at spille uden tilskuere, red.). Hvis jeg møder op i arenaen, og der ikke er nogen tilskuere, spiller jeg ikke, siger Los Angeles Lakers-spilleren ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har aldrig spillet en kamp uden fans. Nogensinde siden jeg startede. Det her er ikke Europa. Jeg spiller for mine holdkammerater og for mine fans. Det er det, det hele handler om.

Los Angeles Lakers vandt natten til lørdag 113-103 over Milwaukee Bucks. LeBron James bidrog med 37 af Lakers' point.

