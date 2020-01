»Jeg troede ikke et sekund, at det ville være den sidste samtale, vi ville have. For fanden. Mit hjerte er knust.«

Blot få timer før tragedien skete, talte den amerikanske basketball-legende Kobe Bryant i telefon med vennen LeBron James.

Det fortæller LeBron James, der spiller i LA Lakers - som Kobe Bryant tørnede ud for i hele sin aktive karriere - i sin første udtalelse om den tragiske ulykke, der søndag kostede hans ven, vennens ene datter og syv andre mennesker livet.

'Jeg er ikke klar, men her kommer det,' indleder den 35-årige basketballspiller et opslag på Instagram.

ARKIVFOTO af LeBron James og Kobe Bryant fra 2012.

'Jeg sidder her og prøver på at skrive noget til dette opslag, men hver eneste gang, jeg prøver, begynder jeg at græde igen af at tænke på dig (Kobe, red.), min niece Gigi (Kobes datter Gianna, red.) og det venskab/bånd/broderskab, vi havde', tilføjer han.

Videre fortæller han, at de to talte sammen søndag morgen - få timer før ulykken skete.

'Jeg hørte din stemme søndag morgen, før jeg forlod Philly (Philadelphia, red.) for at rejse tilbage til LA. Jeg troede ikke et sekund, at det ville være den sidste samtale, vi ville have. For fanden. Mit hjerte er knust og ødelagt,' skriver han.

Det var kort før klokken 10 søndag formiddag lokal tid, at tragedien skete. Den helikopter, som 41-årige Kobe Bryant sad i sammen med en af sine døtre og syv andre, styrtede ned over Calabasas i Californien. Ingen af dem overlevede.

Kobe Bryant efterlader sig hustruen Vanessa og deres tre øvrige døtre: Natalia på 17 år, Bianka på tre år og Capri på syv måneder.

'Min medfølelse går til Vanessa og børnene. Jeg lover dig, at jeg vil fortsætte med at videreføre din arv. Du betyder så meget for os alle her,' skriver LeBron James og fortsætter:

'Der er så meget, jeg gerne vil sige, men som jeg ikke kan lige nu, fordi jeg ikke kan komme igennem det. Vi ses på et tidspunkt igen, min bror.'

Det vides endnu ikke, hvad årsagen til helikopterstyrtet er, men det er tidligere kommet frem, at vejrforholdene søndag ikke var de bedste, da det var meget tåget og skyet.