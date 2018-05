Superstjernen lavede 46 point, da Cleveland Cavaliers besejrede Boston Celtics og udlignede til 3-3 i kampe.

Cleveland. LeBron James førte som vanligt an, da basketballholdet Cleveland Cavaliers natten til lørdag dansk tid tvang Boston Celtics ud i en syvende og afgørende kamp i NBA-slutspillet.

Cleveland-stjernen lavede hele 46 point og supplerede med 11 rebounds og 9 assister, da hans hold vandt 109-99 på hjemmebane i den sjette kamp.

Det skete, selv om en anden af holdets stjernespillere Kevin Love måtte udgå undervejs, da han stødte hovedet sammen med en modstander.

- Han (LeBron James, red.) gav alt. Det havde vi brug for, især efter at Kevin måtte udgå.

- Vi blev nødt til at lade LeBron spille så mange minutter, som han gjorde. Han tog imod udfordringen. Han bar os hele vejen hjem som vanligt, siger Cleveland Cavaliers' træner, Tyronn Lue, ifølge nyhedsbureauet AP.

Efter Clevelands sejr er stillingen 3-3 i kampe mellem holdene, der for andet år i træk duellerer om finalesejren i Eastern Conference.

Sidste år vandt Cleveland med samlet 4-1 over Boston Celtics, inden LeBron James og co. senere tabte finalen i NBA til Golden State Warriors.

Boston Celtics har fordel af hjemmebane i den syvende kamp.

Indtil videre er alle seks kampe blevet vundet af hjemmeholdet.

33-årige LeBron James jagter sin ottende NBA-finale på stribe, efter at han fra 2011 til 2014 først nåede finalen fire gange med Miami Heat og dernæst de seneste tre år er nået lige så langt med Cleveland Cavaliers.

LeBron James var også i finalen med Cleveland tilbage i 2007, og i alt tre gange har han været med til at vinde mesterskabet.

I denne sæson er der endnu mere fokus på storspilleren end vanligt. Det skyldes, at han endnu ikke har sin fremtid på plads for næste sæson.

Derfor kan han være i gang med sine sidste kampe for Cleveland, som han forlod i 2010 til fordel for Miami Heat for at vende tilbage fire år senere.

/ritzau/