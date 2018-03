LeBron James var endnu en gang toneangivende for sidste sæsons NBA-finalister, der tog tredje sejr på stribe.

Cleveland. LeBron James var atter den dominerende spiller, da hans hold, Cleveland Cavaliers, natten til torsdag hjemme slog Eastern Conferences tophold, Toronto Raptors, 132-129 i verdens bedste basketball-liga, NBA.

James scorede på to vigtige straffekast med blot otte sekunder tilbage af kampen. Dermed endte han på 35 point, 17 assister og syv rebounds.

Kevin Love supplerede med 23 point, inklusive en trepointsscoring til 128-124 med 27 sekunder tilbage af kampen.

Det var tredje sejr på stribe for Cleveland, der ellers har haft svært ved at finde takten fra sidste sæson, hvor holdet tabte finaleserien til Golden State Warriors.

Kyle Lowry blev topscorer for Toronto med 24 point, mens DeMar DeRozan scorede 21 for canadierne, der havde vundet 19 ud af de seneste 21 opgør inden onsdagens kamp.

De to hold fulgtes ad i første quarter. Toronto blæste dog Cleveland af banen i andet quarter og kunne gå til pause med en føring på 79-64.

Hjemmeholdet kom dog godt tilbage i tredje quarter og var kun bagud med et enkelt point før fjerde.

Her skiftedes holdene til at tage føringen, men Cleveland trak det længste strå, da DeMar DeRozan misbrugte et forsøg fra distancen i de sidste sekunder.

Clevelands skytter viste stor præcision hele kampen. Således scorede holdet blandt andet på 63 procent af forsøgene bag trepointslinjen.

- Vi arbejder bagdelen ud af bukserne for at holde dette skib oven vande, siger LeBron James om Clevelands tredje sejr på stribe.

I næste runde møder Cleveland Cavaliers bundholdet Phoenix Suns på udebane.

/ritzau/Reuters