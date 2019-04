Vis dette opslag på Instagram

Mulher, nunca se limite por causa da imaginação limitada dos outros. Foto @alvaretratista . . . . #permitase #girlpower #fitgirl #fitnessgirl #fitgirls #ensaiofotografico #photo #photography #photooftheday #photograph #photographer #photos #book #instago #instagood #instalove #good #mar #sol #nature #natureza #mulher #emfrente #sigaemfrente #brazil #errejota

Et opslag delt af Joyce Vieira

Manden har selv forklaret det lokale politi, at han blot var i gang med en tissetår, men den køber Joyce Vieira altså ikke. Og hun har ikke haft det godt siden episoden, fortæller hun nu.

Det har påvirket mit liv - endnu mere fordi jeg reagerede sådan. Jeg sænkede ikke bare mit hoved, men jeg konfronterede ham. I en hel uge sov jeg og vågnede op med det billede i mit hoved, fortæller Joyce Vieira ifølge The Sun.

Nu håber hun på, at den pågældende mand får en stor straf. Og gerne en fængselsstraf.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

»Ja, for som han var over for mig, kunne han være over for en eller andens datter eller barnebarn. Det kan ende med at gå ud over en hel familie, fordi det er traumatiserende,« siger Joyce Vieira.

Og hvis ikke manden får en straf, har han da i hvert fald fået en lærestreg.