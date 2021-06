Tidligere på året var det en drøm, der gik i opfyldelse for dressurrytteren Cathrine Dufour og Rasmine Laudrup.

Parret flyttede fra Grønagergård i Roskilde til deres helt egen gård i Fredensborg, men alt har desværre ikke været fryd og gammen, siden datteren af fodboldlegenden og hendes forlovede flyttede ind.

Det afslører de begge i en såkaldt story på Instagram.

Beskeden indledes kort og godt med 'Kæmpe bøn'.

'Efter at vi er flyttet til Fredensborg, har antallet af uanmeldte gæster været enorm,' skriver de i storyen.

'Vi beder alle, som ikke har en aftale med enten Rasmine og jeg, om IKKE blot at køre ind på vores ejendom. Det er vores hjem, ej en offentlig rideskole. Tak. Rasmine & Cathrine.'

Det er lidt over et år siden, at Brian Laudrups datter og Cathrine Dufour meldte ud, at de var kærester.

Siden er det gået hurtigt.

For da dressurrytteren vandt DM i dressur sidste år, gik kæresten på knæ.

Ifølge planen skal det forlovede par giftes i år.

