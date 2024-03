Den tidligere formand for Dansk Journalistforbund Lars Werge er ny formand for Dansk Atletik efter kampvalg.

Som den femte person siden 2021 kan den tidligere formand for Dansk Journalistforbund Lars Werge sætte sig i stolen som formand for Dansk Atletik.

Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse, efter at der onsdag aften var ekstraordinært årsmøde i Dansk Atletik, hvor fungerende formand Thomas Vang Christensen tabte valget til Lars Werge.

74 stemmeberettigede var til stede ved det ekstraordinære årsmøde i Odense. Lars Werge fik 50 stemmer, Thomas Vang Christensen 23, mens en enkelt stemte blankt.

Den 57-årige tidligere journalist er selv tidligere atletikudøver og vandt i 1990'erne DM-guld i højdespring flere gange.

Vang Christensen nåede dermed kun en måneds tid på formandsposten, og han glider helt ud af bestyrelsen.

Foruden Lars Werge kommer den nye bestyrelse til at bestå af Jon Andersen, Mette Thorup Sørensen Søren Rasmussen, Thomas R. Meloni, Bo Lindholm, Jesper Faurschou, Annette J. Nielsen og Knud Høyer.

Efter et par år med flere udskiftninger på centrale poster i Dansk Atletik trak formand Simone Frandsen og tre bestyrelsesmedlemmer sig 1. februar som følge af uenigheder i bestyrelsen.

Samtidig opsagde elitechef Mikkel Larsen også sin stilling efter mere end 20 år i forbundet. Han har ikke lagt skjul på, at årsagen var den nye bestyrelse.

Thomas Vang Christensen blev udpeget som ny formand, og det udløste kritik fra blandt andet Sparta Atletik, Odense Atletik og Aalborg Atletik og Motion.

Team Danmark har i et brev til Dansk Atletik udtrykt bekymring over de mange ledelsesskift og har raslet med den økonomiske sabel. Team Danmark overvejer, om der skal skæres i støtten til forbundet, da uroen har stået på i flere år.

Atletikforbundet har været gennem nogle år med stor uro grundet adskillige skift på formandsposten og i bestyrelsen generelt. Derudover er der også blevet skiftet ud på direktørposten flere gange.

Siden Karsten Munkvad efter omkring et årti i formandsstolen forlod posten i 2021, har forbundet haft fire forskellige formænd.

Bent Jensen kom til i 2021, men allerede året efter blev han væltet efter et mistillidsvotum til bestyrelsen. Christina Schnohr tog over, men efter bare to måneder trak hun sig i september 2022, da de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke havde tillid til hende.

Ind kom Simone Frandsen, som altså trak sig for en måneds tid siden.

/ritzau/