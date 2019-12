»Nu har jeg lært Lasse og hans familie og venner at kende. Og de siger alle sammen, at de aldrig har set ham så glad. Og jeg ser jo min datter stråle. Så det kan vi kun være sindssygt lykkelige for.«

OB-ikonet og den tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh lignede trods sin alvorlige kræftsygdom en mand i topform, da han netop havde ‘givet’ sin datter, DR-tv-vært Josefine Høgh, til hendes mand, TV2-vært Lasse Sjørslev.

Parret blev viet i Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde lørdag eftermiddag, og det var et overmåde lykkeligt par, der kom ud til ris, til lykke og hujen i hjertet af den idylliske fynske købstad.

Lars Høgh var stadig ikke helt kommet over, at han netop havde ført sin datter op ad kirkegulvet.

Lasse Sjørslev og Josefine Høgh bliver gift i Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lasse Sjørslev og Josefine Høgh bliver gift i Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde. Foto: Bax Lindhardt

»Det var rigtig hyggeligt og rigtig sjovt. Jeg har virkelig set frem til det. Vi har alle sammen glædet os så meget. Både hende og jeg.«

»Men hun blev sgu’ lidt nervøs, da vi begyndte at nærme os kirken. Men så endte det alligevel med, at hun gik og grinte lidt af det hele. Vi kørte lige en runde, så det passede med tiden. Vi var enige om, at vi jo ikke skulle komme for tidligt,« lød det fra en smilende Lars Høgh.

Efter vielsen var der ægte fynske Albani håndbajere og pølser lige over for kirken. Med den røde løbe førende direkte fra kirkedøren og over til ‘Café Fodkold’.

»Vi holder det lige på det niveau, det skal være. Det er glædens dag, så jeg har det skide godt,« sagde Lars Høgh, inden han og fruen Tine og den øvrige familie fortsatte i dagens program og nu kan se frem til aftenens og nattens brag af en fest for 130 gæster på Lundsgaard Gods i udkanten af byen.