Så er det nok med al den sport.

Det mener en række kulturpersonligheder, der er godt trætte af, at TV 2 ikke finder portemonnæen frem og køber mere dansk kvalitetsindhold.

»TV 2 bør investere mere i dansk kvalitetsindhold og ikke kun bruge flere ressourcer på sport,« skriver Rasmus Kloster Bro, forperson i Danske Filminstruktører, samt en lang række andre fra kulturens verden i en indlæg hos Berlingske.

De mener at forholdet mellem dansk dramatik og sportsudsendelser er direkte 'grotesk'.

B.T. har bedt Rasmus Kloster Bro uddybe sin kritik. Han svarer på skrift på grund af travlhed.

I skriver, at TV 2 bør investere mere i dansk kvalitetsindhold. Er det indhold, de får tilbudt, godt nok, siden de ikke køber?



»I dag bruger TV 2 et stort trecifret mio. beløb på sport og senest har TV 2 valgt at bruge 250 mio. kr. hvert år, bare på at indkøbe en halv Superliga. TV 2 fylder så meget og tjener så mange penge, at TV 2 godt kan bruge lidt mere på dansk indhold hvert år fremadrettet.

»TV 2 skal ifølge medieforliget investere mere i dansk indhold, herunder kvalitetsindhold som drama, dokumentar, musik og indhold til børn og unge. Det er vores udgangspunkt.«

TV 2 mener, at kritikken er skudt forbi skiven. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere TV 2 mener, at kritikken er skudt forbi skiven. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I skriver også, at dansk indhold kan oplyse, samle og engagere. Anerkender I ikke, at sport også kan det?



»Vi har valgt at sætte sport investeringer i relief til investeringer i dansk indhold. TV 2 må naturligvis investere alt det, de ønsker i sport. Både sporten og dansk originalt kvalitetsindhold er vigtigt for danskerne.

»Det er heldigvis ikke enten eller, det er både og. Vi ønsker en diskussion om en øgning i niveauet på investeringer i dansk indhold i de kommende år - fordi det er den nye betingelse i medieforliget, hvor TV2 bliver pålagt at investere mere.«

Hos TV 2 har Anne Engdal Stig Christensen er administrerende direktør for TV 2, svaret, at det indlægget klinger hult, og der bliver givet en svada igen hos Berlingske.

Anne Engdal Stig Christensen, administrerende direktør for TV2, mener, at kulturpersonerne nedgør det folkelige. Foto: Mathias Svold Vis mere Anne Engdal Stig Christensen, administrerende direktør for TV2, mener, at kulturpersonerne nedgør det folkelige. Foto: Mathias Svold

»Det er en snæver partinteresse, der ikke anerkender alsidighed og de fællesskaber omkring sport og foreningsliv, der samler danskerne – og som de i øvrigt sætter pris på. Det er at nedgøre det folkelige og fællesskabsskabende for at bringe sine egne interesser i fokus.«

Hun kritiserer underskriverne på indlægget for at omremse sportsrettigheder, som TV 2 ikke har ejet og slår fast, at mediet allerede er den største spiller på indkøb af danskproduceret indhold.

Direktøren skriver desuden, at halvdelen af deres omsætningsvækst i de senere år kommer fra investeringer i sport, ligesom hun påpeger, at mediebranchen er presset, også TV2, selvom de af kulturpersonlighederne kalder dem for en 'mammut i det danske medielandskab'.

TV2 fortæller, at de skal tjene deres egne penge, og sport tiltrækker kunder. Hvad er modargumentet mod det?



»TV2 er ejet af staten - eller os allesammen - og tjener ekstremt mange penge og er langt den største på både flow-tv og på streaming, hvor TV2 selv har været ude og fortælle, at de nu også er større end Netflix. TV2 holder overskuddet på 200 mio. kr. hvert år, og bruger så resten på at købe bl.a. sport for at kunne få endnu større andel af flow-tv og streaming,« lyder det fra Rasmus Kloster Bro.

»Måske kunne TV2 fremadrettet bruge 2-3 % mere på dansk indhold og tilsvarende mindre på sport hvert år. Jeg tror nærmest ikke selv den mest dedikerede sports-seer ville bemærke det.«

»TV2 er i dag den største magtfaktor i det danske tv-marked og kunne som 100 % statsejet godt bruge lidt mere på dansk indhold.«

Lige nu er forhandlingerne om filmstøtten i gang, og TV 2 håber ikke at blive pålagt at købe mere fra den kategori, da det vil gå ud over andre køb på den danske fiktionscene, lyder det fra TV 2-direktøren.