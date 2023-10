Dansk ridesport kunne have mistet sin allerstørste stjerne for blot to år siden.

For Danmarks bedste dressurrytter Cathrine Laudrup-Dufour overvejede nemlig at skifte nationalitet i 2021, så hun kunne stille op for et andet land.

Det afslører hun i sin nye selvbiografi 'Passage'.

Årsagen var, at hun blev så rasende og dybt frustreret over, at Dansk Ride Forbund valgte at afskedige den daværende landstræner, prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein.

Tidligere landstræner prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og over for DR Sporten uddyber hun nu sine tidligere overvejelser om at skifte nationalitet.

»I situationen med Nathalie var det noget, jeg tænkte meget over, om jeg skulle repræsentere et andet forbund, fordi jeg synes, Dansk Ride Forbund havde taget nogle ret vilde beslutninger, som jeg var rigtig ked af på de menneskers vegne, det ramte,« siger Cathrine Laudrup-Dufour til DR Sporten.

Selv om der – ifølge den danske stjerne – var masser af tilbud fra andre lande, endte danskeren dog ikke med at skifte nationalitet i sidste ende.

I stedet fortsatte hun med at hive medaljer hjem til Danmark de efterfølgende måneder.

Cathrine Laudrup-Dufour har i øvrigt tidligere på ugen åbnet om et andet svært kapitel i sit liv.

Et kapitel, der resulterede i et endeligt brud med sin far.

