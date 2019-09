Lamar Odoms tid i Dallas Mavericks var langtfra en dans på roser.

Det fortæller basketballstjernen selv i sin bog, som D Magazine har bragt et uddrag af. Her fremgår det, at Mavericks-ejeren, Mark Cuban, ikke kun brugte sine ord, når det kom til at udtrykke sin utilfredshed.

I stedet blev han på et tidspunkt fysisk under en kamp, hævder Lamar Odom, der fortæller, at under en dårlig kamp satte sig ved siden af Mark Cuban. Og Mavericks-ejeren strakte sit ben og sparkede ham over skinnebenet. Helt bevidst.

»Cuban strakte sin højre fod ud og sparkede mig over skinnebenet. 'Kom så, din motherfucker,' råbte han.«

Sådan skriver Lamar Odom i bogen om oplevelsen, der i den grad kom bag på ham.

»Jeg var rystet. Det var ikke bare et prik. Jeg kunne mærke det. Det var dråben. Det var så klart - og det gjorde ondt at se - at han ikke respekterede mig som mand.«

Og sparket fik ham næsten til at gå amok. Det fik holdkammeraten, Vince Carter, dog stoppet ved at holde ham tilbage. Det er Lamar Odom glad for i dag, for et sammenstød med Cuban havde kostet ham karrieren. Det er han ikke i tvivl om.

»Jeg kan sige uden skyggen af tvivl, at Vince Carter reddede mig fra at få en sag på nakken og ende karrieren i skam.«

Mens han spillede for Mavericks, skulle Lamar også optage realityprogrammet 'Khloé & Lamar' med ekskonen Khloé Kardashian. Foto: DANNY MOLOSHOK

Lamar Odom skiftede til Mavericks i 2011 efter at have været hos Los Angeles Lakers. Sæsonen hos Dallas Mavericks var en af de værste i den i dag 39-årige Lamar Odoms karriere, og han var færdig hos dem i april 2012.

Det startede ellers godt, fortæller basketballspilleren, der fik det indtryk, at Mark Cuban virkelig gerne ville ham. Lamar Odom var ærlig overfor ham og sagde, han var et svært sted mentalt i 2011, og i første omgang var Cuban forstående, fortæller Odom. Det ændrede sig dog.

»Cuban begyndte hurtigt at hade mig; det virkede til, at hans mål var at gøre min tid i Dallas så elendig som mulig. Han kørte på mig konstant, talte ned til mig og satte spørgsmålstegn ved min maskulinitet foran andre,« lyder det fra Lamar Odom, der ifølge eget udsagn blev kaldt både langsom og 'spild af penge'.

Han sluttede sin karriere i NBA hos Los Angeles Clippers, men heller ikke det var en udpræget succes.