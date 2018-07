NBA-stjernen LeBron James skrev mandag under på en kontrakt med Los Angeles Lakers til næsten en milliard.

Los Angeles. Efter at skiftet for nylig blev meldt ud, er det nu officielt.

NBA-stjernen LeBron James har skrevet under på en fireårig kontrakt til en værdi af lidt over 970 millioner kroner med Los Angeles Lakers.

Basketballholdets topchef NBA-legenden Earvin "Magic" Johnson jubler over James' ankomst i Los Angeles.

- Han er verdens bedste spiller. Han elsker at konkurrere og er en stærk leder, der går op i at vinde og sikre sig, at hans holdkammerater er succesfulde.

- Lakers-spillerne glæder sig over at have én på holdet, der har været i ni NBA-finaler. Det er et stort skridt mod at få Lakers tilbage i slutspillet og NBA-finalerne, siger Johnson i en pressemeddelelse.

Lakers' sportschef, Rob Pelinka, kalder tilgangen af LeBron James for et historisk øjeblik i holdets historie.

- Det er den ultimative validering af det, vi er i gang med at bygge op i klubben, men vi ved også, at arbejdet ikke er færdigt.

- Vi fortsætter fremad, og vi vil gøre, hvad der skal til for at opnå det ultimative mål om at skaffe endnu et mesterskab hjem til verdens bedste fans, siger Pelinka i pressemeddelelsen.

LeBron James skifter fra Cleveland Cavaliers, hvor han har spillet siden 2014.

James har deltaget i de seneste otte NBA-finaler med henholdsvis Cavaliers og Miami Heat, hvor han spillede fra 2010 til 2014.

Han vandt i 2012, 2013 og 2016 og blev alle tre gange kåret som finalernes bedste spiller.

33-årige James er desuden blevet kåret som NBA-ligaens bedste spiller fire gange og har været udnævnt til det årlige All Stars-hold hele 14 gange.

Han har ligeledes vundet to OL-guldmedaljer med det amerikanske landshold i basketball.

/ritzau/