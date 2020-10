I løbet af NBA-fejring blandede en gruppe uromagere sig med den glade folkemængde, forklarer politiet.

Næsten 80 personer blev anholdt, og otte politifolk blev såret under uroligheder i kølvandet på fejringen af basketballholdet Los Angeles Lakers' første mesterskab i ti år.

Det oplyser politiet i Los Angeles mandag lokal tid, efter at det har gjort status.

- Det, der begyndte som en fredelig fejring af Los Angeles Lakers' NBA-mesterskab i midten af byen, udviklede sig til konfrontatorisk, voldelig og destruktiv adfærd i løbet af aftenen og natten, oplyser politiet.

Omkring 1000 mennesker samlede sig i første omgang omkring holdets hjemmebane, Staples Center.

Det gjorde de, efter at Lakers havde vundet overbevisende søndag lokal tid i den sjette kamp i NBA-finaleserien mod Miami Heat og sikret sig den samlede sejr.

Politiet havde ellers på forhånd opfordret folk til ikke at forsamles på grund af corona.

- Urolige individer blandede sig med folkemængden og begyndte at kaste med glasflasker, sten og andet skyts mod politiet, står der i en meddelelse.

- På det tidspunkt blev der erklæret en ulovlig forsamling. Kun et begrænset antal mennesker fulgte påbuddet og begyndte at gå hvert til sit.

- En større del af gruppen gik på egen hånd ud og begyndte at vandalisere butikker, mens de fortsat var voldelige over for politiet.

Video af urolighederne har vist betjente, der blandt andet skyder med gummikugler i retning af folkemængden.

Flere mennesker kaster objekter tilbage mod politiet, mens nogle forsøger at ødelægge politibiler.

Over 30 bygninger har fået skader i optøjerne.

