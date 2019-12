Måske var det ikke det klogeste at lægge op til en trekant med sin hustru og en kollega i en podcast

Det var ikke desto mindre hvad den tidligere NHL-forward Jeremy Roenick gjorde, og det har nu givet ham en suspendering på ubesemt tid fra NBC Sports, hvor han var ansat som hockeyekspert.

Suspenderingen betyder, at han ingen løn får. Det skriver NBC News og en række andre medier.

Ikke nok med at han lagde op til at have sex med sin hustru og kollegaen Kathryn Tappen, kom han også med bemærkelsesværdige bemærkninger om sine mandlige kollegaer, Patrick Sharp og Anson Carter.

Jeremy Roenick i sin tid for Philadelphia Flyers. Foto: MIKE CASSESE

Det skete altsammen i podcasten Splittin' Chiclets.

Roenick og hans hustru Tracy er så gode venner med NBC-værten Kathryn Tappen, at de for nogle måneder siden var på ferie sammen i Portugal. DU KAN SE ET BILLEDE FRA FERIEN I BUNDEN AF ARTIKLEN.

Under udsendelsen bliver netop den ferie taget op, og der bliver flere gange joket åbenlyst med, at de skulle have en trekant.

»Jeg lader som om, at vi går i seng sammen alle tre hver nat,« siger Jeremy Roenick i udsendelsen.

»Hvis det virkelig skete, ville det være godt, men det gør det aldrig.«

Kommentarerne faldt ikke i god jord hos vennen og kollegaen Kathryn Tappen, som han lagde op til sex med.

»Selvom Jeremy og jeg fortsætter med at være gode venner, var det, han sagde, helt uacceptabelt. Især mellem kollegaer,« siger Tappen.

»Jeg tolererer ikke hans kommentarer.«

Kathryn Tappen har lagt et billede op af den famøse ferie i Portugal, hvor de tre kollegaer var afsted.

Selvom opslaget er 18 uger gammelt, kom der nye, sarkastiske kommentarer til billedet op denne uge, der hentyder til episoden i podcasten.

'Jeg ville have elsket at være den fjerde med på turen. I ved alle, hvordan man skal nyde livet.'

' Oh wow! Det ser ud til, at I havde det RIGTIG sjovt her'

Jeremy Roenick spillede i alt 20 NHL-sæsoner.

Han var i klubber som Chicago Blackhawks, Kölner Haie, Phoenix Coyotes, Philadelphia Flyers, Los Angeles Kings og San Jose Sharks