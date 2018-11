DIF og Jyllands-Posten har nomineret 15 atleter til Årets Sportsnavn, og der er et overtal af kvinder.

Søndag blev der sat navn på de 15 atleter, som er nomineret til prisen som Årets Sportsnavn 2018. Prisen uddeles i samarbejde mellem Jyllands-Posten og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

De 15 nominerede kommer fra 14 forskellige sportsgrene, og det er i høj grad kvinderne, som sætter sit præg på listen.

To af nomineringerne er til par, hvilket giver i alt 17 navne på listen, og af dem er hele 12 kvinder.

- Det er også bemærkelsesværdigt, hvor meget de danske elitekvinder rykker i disse år, siger Morten Mølholm, administrerende direktør i DIF.

- Til OL i Rio i 2016 førte de danske kvinder an, og den linje ser ud til at fortsætte med en klar overvægt af kvinder på kandidatlisten til at blive Årets Sportsnavn 2018.

Ifølge DIF-direktøren er en af årsagerne, at elitemiljøet for kvinder mange steder er blevet markant bedre de senere år.

- Der er noget, som kunne tyde på, at det er lykkedes for os i dansk idræt at skabe nogle gode miljøer for kvinderne at dyrke eliteidræt i. For det er jo bredt nu.

- Det er ikke bare i en enkelt idrætsdisciplin, at det er lykkedes os at få kvinderne rigtig godt frem. Det er i mange nu. Det lover super godt, og vi er meget glade for, at kvinderne er så godt med.

Prisen i 2017 gik til badmintonspilleren Viktor Axelsen, som efter et skadeplaget år ikke er blandt de nominerede i år.

15. december skæres listen ned til tre nominerede, hvorfra vinderen kåres 5. januar.

Listen over nominerede tager sig således ud:

*Amalie Didriksen, banecykling

*Annika Langvad, mountainbike

*Ashli Williamson og Bjørn Bitsch, sportsdans

*Caroline Wozniacki, tennis

*Cathrine Dufour, dressur

*Emma Aastrand, Jørgensen, kajak

*Helle Frederiksen, triatlon

*Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen, badminton

*Lars Eller, ishockey

*Magnus Cort, landevejscykling

*Maja Alm, orienteringsløb

*Michael Valgren, landevejscykling

*Pernille Harder, fodbold

*Stinna Tange Kaastrup, paradressur

*Thorbjørn Olesen, golf

/ritzau/