Det kan godt svare sig at hoppe i badedragten og løbe på banen til en Champions League-finalen.

Det er ikke en opfordring, men konklusionen på Kinsey Wolanskis internetboost, efter hun smed klunset og løb på banen i kampen mellem Liverpool og Tottenham. Det stunt fik hun mere end to millioner nye Instagram-følgere på, inden hendes konto blev hacket.

Men der er også mere kontant afregning at hente for den blonde Instagram-model. Faktisk præcis 30.000 dollars - eller 200.000 kroner, som Kinsey Wolanski netop har scoret for et nyt internetstunt. Denne gang iscenesat af det sociale medie-fænomen Dan Bilzerian.

Kinsey Wolanski har holdt fast i badetøjsgenren i sin nyeste ‘challenge’, som du kan se nederst i artiklen, men denne gang er hun så trukket i bikinien for at løbe en kort og veldokumenteret tur på et løbebånd. Godt et minuts tid får hun motioneret, før hun kan tage imod de 30.000 dollars.

pic.twitter.com/xr9254mhgI — Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) 2. juni 2019

Wolanski har med andre ord fået sat sig selv på verdenskortet med sin løbetur på banen til en af verdens største sportsevents. Hun gjorde det for at reklamere for sin kæreste, Vitaly Zdorovetskiys, hjemmeside Vitaly Uncensored.

Men hvis kæresten har fået noget ud af det, så har Wolanski selv i den grad også. Der er penge i at have mange følgere på de sociale medier, og selv om hendes Instagram-konto for tiden er nede, nærmer hun sig sideløbende 80.000 følgere på Twitter.

Hun glæder sig dog nok til igen at få sin profil på det billedbaserede sociale medie tilbage, for her nåede hun op på 2,4 millioner følgere, inden hun blev hacket.

Indtil hun får det tilbage, kan Wolanski så i stedet åbenbart rejse verden rundt og score lidt håndører på at stille op til mere eller mindre vellykkede stunts, hvis altså hun udfører dem i en eller anden form for badetøj.